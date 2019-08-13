У Зеленского ищут новых глав РГА для Луганской и еще 5 областей

Конкурс на замещение должностей глав районных государственных администраций объявлен во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях.

Команда президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-проекте LIFT объявила конкурс на должности глав районных государственных администраций (РГА) в шести областях. Об этом гласит объявление «Команды Зеленского» в Facebook.

Вакансии на глав РГА открытые в Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях. Отмечается, что конкурс является открытым.

В Луганской области команда Зеленского ищет: