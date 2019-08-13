На выходных российские террористы обстреливали позиции ВСУ в Донецкой области

18 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Основные обстрелы сосредоточились на позициях ВСУ в Донецкой области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские террористы совершили 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

Неподалеку Пищевика — из стрелкового оружия, дважды вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также под обстрелом из стрелкового оружия и АГС-17 оказались позиции ВСУ в районе Лебединского, Талаковки, Павлополя и Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Новолуганское — из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и неподалеку Луганского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

17 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.