В Украине можно пройти онлайн-тест на туберкулез

Скрининговая анкета содержит всего 13 вопросов, на которые может ответить каждый всего за 5 минут. По результатам анкетирования можно узнать есть ли риск того, что человек болен туберкулезом и или рекомендовано ей дополнительное обследование.

Проблема туберкулеза остается актуальной для Украины, только за июль 2019 было зарегистрировано 2067 новых случаев туберкулеза. Всего по состоянию на 14 августа 2019 под контролем находится 20235 человек. По убеждению экспертов, еще около 5000 больных туберкулезом не знают о своей болезни и не обратились за медицинской помощью.

Туберкулез - опасная болезнь. Симптомы этого заболевания могут быть незаметными в течение многих месяцев, поэтому люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях болезни. Несвоевременное обращение к врачу приводит к удлинению срока лечения и возникновения осложнений болезни. Опасность также кроется в том, что один больной туберкулезом, который не знает о своем диагнозе и не получает лечения, может за год заразить около 10-15 человек.

Туберкулез важно выявить на ранней стадии, ведь тогда пациент может с первых дней начать лечение амбулаторно при соблюдении мер инфекционного контроля. В случае отсутствия бактериовыделения и клинических проявлений болезни пациент может ходить на работу или учебу. Поэтому важно, чтобы люди при первых проявлениях симптомов туберкулеза, среди которых кашель, который не прекращается более 2 недель, резкое похудение, ночная потливость, слабость, обращались к своему семейному врачу.

Центр общественного здоровья создал удобный онлайн-инструмент, который дает возможность проверить есть ли у вас симптомы туберкулеза и могли вы им заразиться. По результатам прохождения теста вы получите информацию о степени риска заболевания туберкулезом, а также рекомендацию о необходимости обратиться к семейному врачу, в случае необходимости.

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