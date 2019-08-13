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Совладельца ИСД в России посадили на 9 лет за долги предприятия в оккупированном Алчевске

Сегодня, 16:52 citynews.net.ua | Напечатать

Совладельца ИСД в России посадили на 9 лет за долги предприятия в оккупированном АлчевскеГендиректор корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олег Мкртчан признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у ВЭБа. Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 млрд рублей в пользу потерпевших. Об этом сообщает Интерфакс.

Парадокс этого приговора состоит в том, что ВЭБ в 2011 году выдал кредит в 85 млрд рублей ИСД на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций этого предприятия. На часть этих денег была построена электростанция для комбината и закуплено новое оборудование. Завод и корпорация получали прибыль с которой погашался кредит.

В 2014 году Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту, а в 2014–2016 годах платежи стали невозможны из-за оккупации Россией Крыма и Донбасса.

После оккупации Россией части Донбасса, в том числе и Алчевска, где находится основной металлургический актив ИСД, Олег Мкртчан отказался от украинского гражданства и получил российское.

Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом «секретно». Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По мнению российского следствия и суда, Мкртчан организовал хищение кредитных денежных средств «Внешэкономбанка», выделенных для развития корпорации, на сумму более 1 млрд рублей.

Адвокат осужденного Игорь Поповский говорил, что в деле речь идет о хищении $2,5 млрд.

Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны — некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» (стала потерпевшей стороной в следствии переуступки прав) на сумму более 199 млрд рублей.

По словам Музыченко, до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов, 14 тысяч евро.

Защита намерена обжаловать приговор.


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