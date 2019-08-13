В Минске обсудят вопросы безопасности и перемирия на Донбассе

На следующем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоится 21 августа в Минске, вопросы безопасности будут среди главных. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

«Леонид Кучма принял главу СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевик, который также является координатором подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы. В разговоре речь шла о ходе выполнения минских договоренностей и подготовке к следующему заседанию ТКГ в Минске, которое запланировано на 21 августа. Вопросы безопасности на этой встрече будут среди главных», — написала она.

Кроме того, по словам Олифер, во время встречи особое внимание было уделено несоблюдению режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, прежде всего — трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военные.