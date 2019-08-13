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Полиция Авакова могла скрыть информацию о подготовке убийства Виталия Олешко

Сегодня, 15:56 citynews.net.ua | Напечатать

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможно сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Виталия «Сармата» Олешко. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

«Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной „Сармат“) — общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его» — сообщила она.

Производство начато по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 396 (сокрытие преступления) УК.

Следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Нацполиции знали о подготовке убийства активиста.

По словам Варченко, о подготовке преступления могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако полицейские не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление.

 


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