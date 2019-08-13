На учениях утонул танк с российскими террористами

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, во время таких учений затонул вражеский танк и погибли четверо боевиков. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

Так, по данным разведки, большинство занятий на полигонах проводится боевиками без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что приводит к росту числа случаев потерь боевой техники и гибели и травм личного состава.

«13 августа во время отработки в танковом подразделении оккупантов вопросам преодоления водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительного уровень организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четыре военнослужащих. Российское оккупационное командование пытается скрыть это событие», — сказал Гуцуляк.

По его словам, в отдельных подразделениях оккупантов продолжается практика формального проведения боевой подготовки, ротных тактических учений. Российскому командованию предоставляют постановочные фотоотчеты и фиктивные документы на списание боеприпасов и топлива для «подтверждения» якобы проведенных мероприятий, указал он.