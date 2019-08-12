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Июль 2019 года был самым жарким в мире за все время наблюдений

Сегодня, 12:49 citynews.net.ua | Напечатать

Июль 2019 года был самым жарким в мире за все время наблюдений.

В июле текущего года температура воздуха была самой высокой за все время наблюдений во всем мире от 1880 года, заявила Национальная администрация США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA).

По данным NOAA, средняя глобальная температура за месяц составила 0,95 градусов по Цельсию выше среднего показателя в 20-м веке — 15,8 градуса.

«Значительная часть планеты изнывала от невиданной жары в июле, когда температура выросла до новых высот в самый жаркий месяц, который когда-либо был зафиксирован. Рекордное тепло также снизило уровень арктического и антарктического морского льда до исторических минимумов», — сообщило американское агентство.

По информации агентства, с 2005 года планета пережила 9 из 10 самых горячих июля, в то время как последние 5 были самыми жаркими.

 


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