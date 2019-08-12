В Станице Луганской поменяли автобус на электрокар для подвоза граждан до КПВВ

На кратчайшем, но важном «маршруте мира» - 800 метров между мостом и КПВВ «Станица Луганская» начал курсировать первый электрокар. Это еще один проект по улучшению условий пересечения гражданами «линии размежевания», реализуемый совместно с Полевым офисом Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ООН в Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Виталий Комарницкий.

Использование большого автобуса является весьма проблематичным с точки зрения безопасности людей и технического обслуживания, поэтому замена его на более маневренные, удобные и экономические гольф-кары - это оптимальное решение проблемы. Правда это в преспективе.