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Экономику Луганской области Комарницкий собирается развивать запретами и уничтожением конкуренции

Сегодня, 11:32 citynews.net.ua | Напечатать

Экономику Луганской области Комарницкий собирается развивать запретами и уничтожением конкуренцииЗапрет  - это развитие, отсутствие конкуренции - это качество. Судя по всему именно такой милицейской логикой губернатор Луганской области решил развивать экономику.

Во время пресс-конференции председатель облгосадминистрации Виталий Комарницкий рассказал, как ведется работа по налаживанию взаимодействия власти и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«По моей инициативе представители предприятий области встретились с руководителями Главного управления ДФС в Луганской области и Луганской таможни. Вместе обсудили те проблемы, которые мешают развивать бизнес на Луганщине », - отметил он.

Виталий Комарницкий сказал, что ряд подрядных организаций зарегистрировано в других областях. То есть, местные бюджеты Луганщины недополучают определенную часть средств.

Кроме того, в 2018 году предприятия области уплатили около 450 млн гривень таможенных платежей в другие регионы, за первое полугодие текущего года - более 200 миллионов.

«Такого не должно быть! Налоги должны уплачиваться на Луганщине, - подчеркнул глава области. - Поэтому этими службами предложены пути решения этих проблем. Это, в частности, регистрация на Луганщине филиала или обособленного подразделения подрядчика, а также уплата налогов физическими лицами по месту регистрации объекта осуществления деятельности на территории нашей области.

Для растаможивания товаров Луганской таможней, сертификат происхождения товара EUR.1, который выдается таможенными органами Украины на каждую партию товара при его экспорте в страны ЕС, через несколько месяцев можно будет оформлять в Северодонецке».


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