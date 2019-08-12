У Зеленского нет плана по Донбассу и Крыму. Но обещают придумать

Заместитель главы ОП Руслан Рябошапка отметил, что первый пакет президентских инициатив по реинтеграции Донбасса должен быть наработан до 2020 года

Рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий комиссии по вопросам правовой реформы должна разработать приоритетные направления разработки основ реинтеграции части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым до 2020 года. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка, сообщает пресс-служба главы государства.

«Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма — это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, которые на ней проживают, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пока пяти лет разрыва, 1,4 млн внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться к своим часто поврежденным домам», — отметил Рябошапка.

Он подчеркнул для того, чтобы избежать хаоса, нужно урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни.

«Среди основных идей — необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — уточнил Рябошапка.

По его словам, с целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещения убытков также будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

«Кроме того, один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», – добавил он.