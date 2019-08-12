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Луганская «Заря» пробилась в плей-офф раунда Лиги Европы.

Сегодня, 07:55 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская «Заря» пробилась в плей-офф раунда Лиги Европы.Луганская «Заря» по сумме двух матчей победила болгарский ЦСКА со счетом 2:1 и пробилась в плей-офф раунда Лиги Европы.

После ничьей со счетом 1:1 в первом матче в Софии, луганчане должны были убедительно побеждать ЦСКА в Запорожье.

На 22-й минуте болгары остались в меньшинстве после удаления Ивана Турицова за второе предупреждение после фола на Назария Русина, который мог выйти один на один с вратарем. 

По матчу с «Будучностью» все помнят, как сложно было «Заре» воспользоваться численным большинством. Вот и в матче с «ЦСКА-Софией» нашей команде нужно было время, чтобы освоиться и понять, как же действовать против 10-ти футболистов на противоположной стороне поля. Не так много было угрозы воротам Черняускаса, фактически лишь на 42-й минуте Михайличенко мог открывать счет, но, ворвавшись в штрафную, что есть силы пробил во вратаря.

Завершился тайм желтой карточкой Буковского, который не по правилам обошелся с Жеферсоном, после чего команды при нулях на табло ушли на перерыв.

Во втором тайме «Заря» имела игровое преимущество, а ЦСКА вновь опасно контратаковал. Несколько раз спасал команду Шевченко после ударов Али Соу и Кирстияна Малинова. В «Заре» опасные ударs по воротам ЦСКА нанесли Богдан Леднев и Дмитрий Хомченовский.

Но всё решила 89-я минута. Русин, получив передачу Хомченовского, пробил по воротам из пределов штрафной, но Альбентоса выбил мяч с линии ворота. Русин успел подобрать мяч, после чего точно пробил в ближний угол ворот. 

К сожалению, Назария так переполняла радость от забитого гола, что он забыл о своей желтой карточке, на эмоциях снял футболку, за что и был удален с поля после второй желтой карточки.

1:0 – «Заря» решила стоявшую перед нею задачу и квалифицировалась в раунд плей-офф. 

В нем, напомним, наша команда 22 августа в гостях сыграет, скорее всего, с «Эспаньолом».


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