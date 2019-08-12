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Кабмин передумал продавать газ Счастьенской ТЭС по льготной цене

Сегодня, 00:21 citynews.net.ua | Напечатать

Кабмин передумал продавать газ Счастьенской ТЭС по льготной ценеНафтогаз не будет  продавать газ для «ДТЭК Востокэнерго» (Луганская ТЭС) по специальной льготной цене. Будет обычная рыночная цена. Итак, убытки в размере 100-200 млн грн в месяц для государственной компании, а следовательно, для государства, не будет. Об этом сообщил представитель президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус.

Кабинет Министров инициирует принятие решения об обеспечении субъектов генерации Луганщины энергоносителями без применения регулируемой специальной цены и ускорения работ по строительству альтернативных линий энергоснабжения в регионе. Об этом шла речь во время специальной правительственной совещания, которое инициировал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после обсуждения ситуации на правительственном заседании 14 августа.

В совещании приняли, в частности, руководство Министерства энергетики и угольной промышленности и представитель Президента в Правительстве Андрей Герус.

Во время совещания принято решение об обеспечении субъектов генерации энергоносителями без применения регулируемой специальной цены. Соответствующее решение будет принято на очередном заседании Правительства. Одновременно НЭК «Укрэнерго» поручено ускорить реализацию проекта строительства второй линии энергообеспечения.


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