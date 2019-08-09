Кабмин решил снизить стоимость газа для Луганской ТЭС

Благодаря принятию Кабинетом министров Украины решения о специальной цене газа для Луганской ТЭС, в области не будет веерных отключений. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай, сообщает «Українські новини».

«Мы были инициаторами перед премьером принятия этого постановления из-за чрезвычайной ситуации — перехода ТЭС с угля на газ. Это необходимо, чтобы область осталась с электроэнергией, чтобы не было веерных отключений, потому что в случае ее остановки у нас более чем 50% — дефицит мощности. Это жизненно важное решение было принято», — отметил Сурай.

По его словам, сложная ситуация возникла из-за невозможности поставлять уголь станции по железной дороге (РФ заблокировала поставки угля на станцию). Для возобновления поставок угля на ТЭС необходимо строить железную дорогу.

«Вопрос строительства железной дороги связан с поставками угля. Это грузоперевозки, возможность пустить поставки угля на эту станцию. Потому что сегодня единственный путь — через РФ, со стороны Ростовской области. Это вопрос логистики, о котором еще в 2015 году говорили, соединить две ветки железнодорожные — одна из Станицы Луганской в сторону РФ, второй — Попасная-Купянск, между ними нет сообщения, они разъеденены, это стратегический вопрос, дорогу нужно строить. Тогда можно будет поставлять на станцию уголь», — рассказал Сурай.

Директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации считает, что без снижения цены газа для Луганской ТЭС в области были бы проблемы с энергоснабжением.

«Решение о цене газа — очень важное. В конце августа у ТЭС есть платежи НАК Нафтогаз Украины, а тот объем финансовых средств, которые она зарабатывает при продаже электроэнергии по максимальному тарифу, его недостаточно, был бы небаланс в платежах, Нафтогаз лишал бы номинаций, просто перекрыли бы газ, и область бы обесточили», — считает Сурай.

Стоит отметить, что пять лет Луганская область является энергетическим островом с единственной генерирующей станцией в Счастье (Северодонецкая ТЭС простаивает из-за проблем с топливом).