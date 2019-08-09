Красный Крест отправил в оккупированные РФ районы Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи

Международный Комитет Красного Креста отправил на временно оккупированные территории Донбасса продуктовые наборы, лекарства и строительные материалы весом 211,15 тонн.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовало 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.

Для жителей Донбасса направлено продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы. В общем оформлено гуманитарный груз весом 211,15 тонн.