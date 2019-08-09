Российские боевики сбили беспилотник ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла вблизи населенного пункта Обозное в оккупированном РФ районе Луганской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия в результате огня из стрелкового оружия.

Как сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в ходе полета БПЛА СММ малого радиуса действия на северной окраине н. п. Обозное (неподконтрольный правительству) члены патруля слышали 3 очереди из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 3 км на север. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавший ориентировочно за 3 км к северу от позиции патруля. Команда миссии потеряла управление БПЛА и не смогла вернуть его.

При этом СМИ российских террористов в тот же день сообщили о том, что сбили беспилотник ВСУ в районе линии соприкосновения.

Кроме того, СММ сообщили о двух обстрелах беспилотников на линии соприкосновения.

Находясь в 2 км к северу от н. п. Гнутово, совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия, члены патруля миссии слышали по меньшей мере 12 очередей и многочисленные выстрелы из стрелкового оружия ориентировочно за 3,4 км на восток. По оценке миссии, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавшего ориентировочно за 3,4 км на восток от места расположения патруля (между позициями Вооруженных сил Украины и позициями вооруженных формирований). Команда СММ безопасно приземлила БПЛА и покинула этот район.

Также еще один обстрел произошел на восточной окраине н.п. Талаковка.

Осуществляя полет БПЛА СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 7 очередей и многочисленные выстрелы из стрелкового оружия ориентировочно в 2 км на восток. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавшего ориентировочно в 2 км к востоку от позиции патруля. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.