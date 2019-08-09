Российские террористы убили еще одного украинца во время «перемирия»

14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Из них дважды - из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе хутора Вольного (Золотое-4), где боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. В результате обстрела погиб украинский военный.

В Донецкой области российские террористы вели огонь вдоль всей линии разграничения из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новологуганского и Зайцево российские боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм.