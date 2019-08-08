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При получении взятки в 1 миллион долларов задержан заместитель МинТОТ Юрий Грымчак

Сегодня, 00:09 citynews.net.ua | Напечатать

14 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его «помощника» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.

Чуть позже стало известно что задержан замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, чиновники якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду (в переводе на нормальный язык - взятку) в общем размере 1 миллион 100 тысяч долларов США.

При получении части средств в размере 480 тыс. долларов США. они были задержаны «на горячем».

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.


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