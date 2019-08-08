В Луганской области чиновника подозревают в завышении стоимости ремонта школы на 700 тыс гривень

В Луганской области полиция подозревает начальника отдела образования одной из райгосадминистраций в в завышении стоимости ремонта школы на 700 тыс гривень.

Как сообщили в Управлении защиты экономики Нацполиции, из местного бюджета на ремонт опорного учебного заведения в одном из районов выделялись средства. С целью их завладения чиновник завысил стоимость и объем выполненных работ по капитальному ремонту.

Во время следствия правоохранители собрали доказательства причастности к преступлению руководителя отдела образования РГА. В результате противоправных действий нанесен ущерб на сумму 727 тысяч гривен.

Сейчас обвинительный акт в отношении руководителя отдела направлен в суд. Должностному лицу инкриминируют совершение преступления, квалифицированного, как служебная халатность.