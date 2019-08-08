Российские террористы уже год держат в тюрьме луганского студента за любовь к Украине

Боевики террористической организации «ЛНР» почти год незаконно удерживают в плену проукраинского студента Сергея Русинова по обвинению в «создании проукраинской террористической группы».

Как сообщает «Восточная правозащитная группа», 24 августа 2018 года в Луганске был задержан студент второго курса колледжа культуры и искусств Русинов Сергей Владимирович. После чего «суд» приговорил студента к шести годам лишения свободы.

По информации правозащитников, парень просто был активным пользователям в социальных сетях и лайками поддерживал проукраинские посты.

«Призываем руководство страны потребовать у НВФ «ЛНР» и «ДНР» списки граждан Украины которые были задержаны с мая 2014 года по теперешнее время из числа жителей ОРДЛО, которые сейчас находятся в местах лишения свободы подконтрольным НВФ «ЛНР» и «ДНР», на данный момент никто не знает сколько человек находится в тюрьмах ОРДЛО подконтрольных боевикам. Мы должны бороться за каждого гражданина Украины», — говорится в сообщении.