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Российские террористы 13 раз обстреляли позиции ВСУ

Сегодня, 09:41 citynews.net.ua | Напечатать

13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области противник совершил 12 обстрелов.

Неподалеку Талаковки и Водяного  боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

Также под обстрелами оказались Гнутово, Новогнатовка, Новотроицкое, Красногоровка, Лебединское, Павлополь и Авдеевка, где террористы вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.


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