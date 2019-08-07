Российские террористы 13 раз обстреляли позиции ВСУ

13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области противник совершил 12 обстрелов.

Неподалеку Талаковки и Водяного боевики вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

Также под обстрелами оказались Гнутово, Новогнатовка, Новотроицкое, Красногоровка, Лебединское, Павлополь и Авдеевка, где террористы вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.