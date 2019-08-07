КПВВ в Станице Луганской продолжит работу в сокращенном режиме на неопределенный срок

На неподконтрольной правительству Украины территории и на стороне оокупированной части Луганской области продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через р. Северский Донец.

Поэтому для сохранения жизни и здоровья гражданского населения с 12 августа режим работы КПВВ «Станица Луганская» изменен.

После 18:00 пропуск через КПВВ «Станица Луганская» не будет осуществляться.

Учтите эту информацию, планируя пересечение линии соприкосновения.