Романа Бессмерного опять уволили из контактной группы по Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сегодня, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский частично изменил 1 статью своего указа от 19 июня 2019 № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе».

В частности в изменениях говрится «Освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы».