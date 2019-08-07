Российские террористы планируют разминировать мост в Станице Луганской к 16 августа

Российские террористы планируют завершить работы по разминированию местности у моста в районе Станицы Луганской до 16 августа.

Как сообщают в так называемом «МЧС ЛНР», работы по разминированию планируются до 16 августа — сотрудникам МЧС осталось отработать около 25% территории.

К настоящему времени специалистами боевиков обследован 1 га территории, выявлено и обезврежено свыше 100 боеприпасов и взрывоопасных предметов в сложных условиях из-за разросшегося кустарника.

Самый большой «урожай» за день составил более 20 взрывоопасных предметов. Со слов сотрудников МЧС: наиболее часто встречаются выстрелы гранатометные (осколочные боеприпасы) и противопехотные мины, в том числе ОЗМ-72 (так называемая «выпрыгивающая мина»). В некоторых случаях, когда транспортировка крайне опасна для жизни и здоровья людей, боеприпасы подрывают на месте.