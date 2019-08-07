Оккупированные Ровеньки и Володарское остались без воды

Водоснабжение Ровеньков и пгт. Володарское в оккупированных районах Луганской области прекратилось из-за порыва на водоводе.

13 июля в 02.30 в связи с порывом на магистральном водоводе диаметров 800 мм "Молодогвардейская насосная станция третьего подъема – Ровеньки" прекращена подача воды потребителям города Ровеньки и поселка Володарский Свердловского района.

Подача воды в Ровеньки осуществляется с Молодогвардейской насосной станции третьего подъема, расположенной в 40 км от города. Водовод проложен в 1991 году в одну нитку, резервных систем нет, поэтому он является единственным источником централизованного водоснабжения Ровеньков.