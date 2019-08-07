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Российские боевики на Донбассе вербуют детей от 5 до 18 лет для терактов

Сегодня, 12:10 citynews.net.ua | Напечатать

Управлением процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве от 06.05.2019, начатом на основании публикации «Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризують детей», размещенной на Интернет-сайте «Украинской правды».

В ходе досудебного расследования прокурором в уголовном производстве сообщено о подозрении руководителям так называемых военно-патриотических клубов «Спартанцы» и «Амазонки», общественного военно-патриотического движения «Молодая гвардия» по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (осуществление организационного и иного содействия деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности).

Указанные лица, являющиеся активными участниками и сторонниками террористической организации «ДНР», поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину «Русский мир», а также идеи отсоединения Донецкой области от Украины и провозглашения на ее территории независимого государства. Для вооруженного противостояния силам АТО и ООС и насильственному изменению границ Украины они умышленно по согласованию с руководителями террористической организации «ДНР» и не установленными в настоящее время представителями власти Российской Федерации и Вооруженных Сил РФ, которыми введена уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы на временно оккупированной территории Донецкой области, создали так называемые военно-патриотические клубы «Спартанцы» и «Амазонки», общественное военно-патриотическое движение «Молодая гвардия». К основным задачам таких объединений относятся вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности террористической деятельности «ДНР» под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях.

В дальнейшем указанные лица по предварительному сговору с представителями российско-террористических сил, осуществляя руководство указанным «клубами», в нарушение требований ст. 2, 4 факультативного протокола к Конвенции о правах детей, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах 2000 года, ст. 77 дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (протокол I), ст. 3 Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 1999 года, пп. XXVI п. «В» ст. 8 и пп. «XII» п. «Е» ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда 1998 года, ст. 2 Конвенции о защите прав ребенка 1989 года, ст. 30 Закона Украины «Об охране детства», ст. 52 Конституции Украины, лично совершили ряд дерзких преступлений.

Так, принимая решение, отдавая приказы об осуществлении формирования системы с идеологической обработки детей, из числа жителей Донецкой области, они вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет для подготовки путем обучения обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС. Соответствующие действия направлены на влияние при принятии решений органами государственной власти, местного самоуправления, а также препятствование выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины, военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО и ООС.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.


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