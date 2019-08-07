Российские боевики с повязками СЦКК постоянно дежурят возле моста в Станице Луганской

Наблюдатели ОБСЕ на выходных фиксировали присутствие боевиков с повязками с надписью СЦКК на участке возле Станицы Луганской, где продолжается разминирование.

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 11 августа, в пределах участка разведения команда СММ видела, как группа саперов (до 15 человек) ГСЧС Украины удаляла растительность и проводила работы по разминированию вдоль дороги, примерно в 100 м к северу от разрушенной секции моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее от Луганска).

Патруль миссии также видел, как около десяти человек с неподконтрольных правительству районов удаляли растительность и осуществляли работы по разминированию с обеих сторон разрушенной секции моста, начиная от деревянных конструкций. Кроме того, к югу от моста наблюдатели видели "члена вооруженных формирований высшего ранга и двух других членов вооруженных формирований с наружными повязками с надписью СЦКК.

Согласно отчету, в тот же день, между 18:30 и 18:45, после закрытия КПВВ ВС Украины за пределами участка разведения, а также блокпоста российских оккупационных войск южнее моста у Станицы Луганской (в пределах участка разведения), члены патруля миссии слышали два взрыва. По оценке, это были контролируемые подрывы взрывных устройств вблизи разрушенного участка моста.

11 августа южнее моста наблюдатели видели двух членов вооруженных формирований с наружными повязками с надписью СЦКК.