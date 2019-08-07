В Северодонецке огласили первый приговор за убийство собаки

Северодонецкий городской суд Луганской области приговорил 37-летнего местного жителя за жестокое обращение с животным. Приговор - 2 года ограничения свободы с установлением максимального 3-летнего испытательного срока.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, суд пришел к выводу, что прокурором доказана вина обвиняемого в содеянном и вынес приговор, которым признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 299 УК Украины.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением максимального 3-летнего испытательного срока.