В оккупированном Луганске после испытания произошло почти 1000 порывов теплосетей

В оккупированном российскими террористами Луганске городские теплосети находятся в катастрофическом состоянии. После проведенных гидравлических испытаний, специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) «Теплокоммунэнерго» выявили 958 порывов теплотрасс.

Как сообщают в «Теплокоммунэнерго», в настоящее время ликвидировали 70% порывов, осталось еще устранить 275.

Кроме того, в настоящий момент коммунальщики проводят подготовку к предстоящему отопительному сезону на 6 котельных Луганска.