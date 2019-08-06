ГБР два часа допрашивало Петра Порошенко

В Государственном бюро расследований допросили пятого президента Украины Петра Порошенко. Допрос длился два часа. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram.

«Второй допрос экс-президента в ГБР длился два часа. Сегодня Петр Порошенко давал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой», — сообщил он.

Труба также не исключает, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа.

«К слову, это совсем не страшно — все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год», — добавил директор Бюро.

Напомним, утром в понедельник Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Возле здания Бюро собралось немало людей, часть из них — сторонники пятого президента, часть — встретила Порошенко словами «Позор».