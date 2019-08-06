Местные громады Луганской области получили от упрощенцев 200 млн грн единого налога. В Главном управлении ДФС в Луганской области сообщили, что эта сумма поступила от субъектов хозяйствования в январе-июле 2019 года.

В ведомстве отметили, что основная часть поступлений единого налога, а это 114,3 млн грн, уплачена физическими лицами - предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения, и сельскохозяйственными товаропроизводителями - 63,9 млн грн.

По сравнению с показателями за январь-июль 2018 года поступления единого налога увеличились на 25,90 млн грн, или на 15%.

Юридические лица - плательщики единого налога III группы уплатили в местную казну 17,3 млн грн.

Напомним, всего за январь-июль 2019 в местные бюджеты Луганщины поступило 1 млрд 826 млн грн.