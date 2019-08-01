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10 августа российские террористы 13 раз нарушили перемирие - погиб украинский военный

Вчера, 11:33 citynews.net.ua | Напечатать

10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской области позиции наших защитников были обстреляны 4 раза:

В районе Катериновки что под Попасной, российские террористы обстреляли позиции ВСУ с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

В Донецкой области неподалеку Светлодарска боевики вели огонь из автоматического гранатомета, возле Луганского — из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Новолуганское, где боевики обстреливали украинскую территорию из подствольного гранатомета.

Вчера, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины и еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.


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