В Счастье грузовик столкнулся с микроавтобусом - 8 пострадавших

Сегодня, 9 августа, на 72 километре автодороги Н-2, возле дома. №17 кв. Энергетиков г. Счастье 46-летний водитель управляя грузовым фургоном «Mercedes-Benz», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Trafic» под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из пгт. Станица Луганская в г.. Северодонецк.

По предварительной информации в результате ДТП семь пассажиров «Renault Trafic» и водитель автомобиля «Mercedes-Benz» получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Проводится проверка.