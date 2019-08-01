Украина должна выйти из минского процесса после гибели военных на Донбассе, - Бессмертный

После гибели четырех военных на Донбассе Украина должна была прекратить участие в Минских переговорах. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный в эфире телеканала «ATR».

Он заявил, что Украина должна была прекратить работу в минском процессе, пока не будет собран «нормандский формат».

«Я считаю, что после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат», — сказал Безсмертный.

По словам Бессмертного, вероятность встречи в «нормандском формате» лидеров государств-участников маловероятна до выборов в России, которые состоятся осенью.

«Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние Путина как политика в России», — сказал он.

Напомним, Европейский Союз ожидает, что Россия повлияет на боевиков после гибели четырех украинских военных на Донбассе во время перемирия.