Безработный «Слуга народа» в Луганской области потратил 377 тысяч гривень чтобы стать депутатом

Безработный «Слуга народа» в Луганской области потратил 377 тысяч гривень чтобы стать депутатомВчера, 13:43
Победитель на досрочных выборах в Верховную Раду по 106 одномандатному избирательному округу Алексей Кузнецов, выдвинутый партией «Слуга Народа», потратил на выборы 377349 гривень 26 копеек.
Такие данные содержатся в окончательном финансовом отчете кандидата в народные депутаты на сайте Центральной избирательной комиссии.
Собственные средства — единственный источник пополнения избирательного фонда этого кандидата.
Из избирательного фонда было потрачено:
- 113 444 гривень - на изготовление материалов предвыборной агитации (плакаты, листовки, сувениры).
- 47 049 гривень - на агитацию в СМИ
Также более 253 тысяч гривень было израсходовано на распространение агитации и прочие расходы.
Алексей Кузнецов является единственным избранным народным депутатом от «Слуги народа» в Луганской области.
Родился 2 декабря 1979 года в городе Северодонецк Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Северодонецк Луганской области.