Безработный «Слуга народа» в Луганской области потратил 377 тысяч гривень чтобы стать депутатом

Победитель на досрочных выборах в Верховную Раду по 106 одномандатному избирательному округу Алексей Кузнецов, выдвинутый партией «Слуга Народа», потратил на выборы 377349 гривень 26 копеек.

Такие данные содержатся в окончательном финансовом отчете кандидата в народные депутаты на сайте Центральной избирательной комиссии.

Собственные средства — единственный источник пополнения избирательного фонда этого кандидата.

Из избирательного фонда было потрачено:

113 444 гривень - на изготовление материалов предвыборной агитации (плакаты, листовки, сувениры).

47 049 гривень - на агитацию в СМИ

Также более 253 тысяч гривень было израсходовано на распространение агитации и прочие расходы.

Алексей Кузнецов является единственным избранным народным депутатом от «Слуги народа» в Луганской области.

Родился 2 декабря 1979 года в городе Северодонецк Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Северодонецк Луганской области.