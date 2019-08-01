Чехия изменила правила выдачи украинским гражданам рабочих карт

МВД Чехии изменило правила выдачи украинским гражданам рабочих карт. Об этом сообщило Посольство Украины в Чешской республике на своей странице в Facebook.

Изменения касаются, прежде всего, возможности сменить работодателя после получения первой рабочей карты. Теперь это возможно сделать не ранее, чем через 6 месяцев после ее выдачи.

Уволиться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.

«В других случаях нужно не позднее, чем за 30 дней до запланированной смены места работы или позиции, подать уведомление об изменении в Министерство внутренних дел Чешской Республики», — указано в сообщении.

Стоит добавить, что правила вступили в силу 31 июля.