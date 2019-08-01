В Луганской области задержали боевика террористической организации «ЛНР»

В Луганской области правоохранители задержали боевика так называемой народной милиции террористической организации «ЛНР».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, полицейские, которые несут службу на блокпосту Петропавловка, во время проверки документов граждан обнаружили 27-летнего жителя города Луганск, который согласно баз данных Национальной полиции значится как участник незаконных вооруженных формирований.

Как пояснил оперативникам задержанный, в августе 2015 года, из-за существенного недостатка средств он решил вступить в ряды незаконных вооруженных формирований.

Пройдя «курс молодого бойца», мужчина охранял склад боеприпасов в Алчевске. За свой «труд» мужчина получал зарплату в размере 15 тысяч российских рублей.

Но, приступив к своим обязанностям, мужчина, быстро разочаровашись в идеях боевиков и в образе жизни «сослуживцев», покинул ряды террористов.

Полицейские сообщили, что сейчас задержанный переданы в СБУ для проведения дальнейшей проверки.