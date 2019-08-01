В Луганской области выявили 10 нелегальных АЗС и АГЗС

В текущем году подразделениями налоговой милиции Главного управления ДФС в Луганской области, в том числе привлеченных в состав сил и средств ООС, в рамках проведения операции «Акциз-2019» разоблачены 10 фактов незаконной деятельности автозаправочных и автогазозаправочных станций.

Установлено, что нарушители за наличный расчет осуществляли розничную торговлю топливом без предусмотренных законодательством Украины для осуществления указанного вида хозяйственной деятельности разрешительных документов, а также сертификатов качества и происхождения горючего.

По результатам проведенных мероприятий на нарушителей законодательства составлены протоколы по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях и изъято горюче-смазочные материалы и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, общей стоимостью более 6 млн гривен. Материалы направлены в суд.

Нарушителям за несоблюдение порядка осуществления хозяйственной деятельности предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой.