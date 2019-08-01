Российские террористы продолжают нарушать перемирие в Донецкой области

8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции ВСУ подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области боевики совершили восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Богдановка - из противотанкового гранатомета;

дважды неподалеку Водяного - из стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкое - из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Верхнеторецкое - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

неподалеку Новогригорьевка - со станковой противотанкового гранатомета;

вблизи Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны 1 раз:

неподалеку Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.