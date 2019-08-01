Российские террористы продолжают нарушать перемирие в Донецкой области

Российские террористы продолжают нарушать перемирие в Донецкой областиВчера, 10:33
8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции ВСУ подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области боевики совершили восемь обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи Богдановка - из противотанкового гранатомета;
- дважды неподалеку Водяного - из стрелкового оружия;
- вблизи Новотроицкое - из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Верхнеторецкое - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
- вблизи Широкино - из стрелкового оружия;
- неподалеку Новогригорьевка - со станковой противотанкового гранатомета;
- вблизи Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны 1 раз:
неподалеку Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.