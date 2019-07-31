В Болгарии луганская «Заря» в поединке с ЦСКА из Софии сыграла с ничейным счетом. Матч завершился со счетом 1: 1. Болгарская команда первой отрыла счет в игре. На 13-й минуте Эвандро, а Силва переправил мяч в ворота после прострела с фланга.

На первой добавленной минуте к первому тайму луганская команда сравнивает счет. Главный арбитр матча назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой. С 11 метров Владлен Юрченко переиграл вратаря хозяев — 1: 1.

Во втором тайме у «Зари» было несколько возможностей, чтобы вырвать победу. С выгодных позиций пробивали Дмитрий Иванисеня и Филипп Будковский.

Ответная игра пройдет через неделю, и у «Зари» есть неплохие шансы пройти в финальный раунд квалификации Лиги Европы - всё решится в ответном матче, который 15 августа состоится в Запорожье.