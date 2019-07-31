При помощи организации «The HALO Trust» очистили от мин 4 района Луганской области

В Луганской области представителям органов местного самоуправления Станично-Луганского и Беловодского районов вручили пакет документов, подтверждающих очистку участков местности от мин и взрывоопасных предметов, что позволит использовать эти земли по назначению.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, всего было очищено около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га дорог и лесополос.

В частности, очищенными и проверенными считаются территории населенных пунктов Красный Деркул, Большая и Красная Таловка Станично-Луганского района, а также с. Нижнебараниковка Беловодского района.

Разминирование указанных участков местности проведено международной организацией «The HALO Trust».

Владельцам проверенных земельных участков рекомендовано принять во внимание риски, связанные с фактором российской агрессии и возможного проникновения террористических диверсионных групп для минирования территории.

В результате боевых действий, продолжаются на территории области с весны 2014 года, территория области подверглась обильного загрязнения взрывоопасными предметами.

На сегодня сложная ситуация сложилась в Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. За каждым из этих районов закреплены и проводят работы по очистке местности пиротехнические расчеты ДСНС Украины. С июля 2014 пиротехническими подразделениями ДСНС Украины очищено более 6,6 тыс. Га территории, обнаружено, изъято и уничтожено около 77,8 тыс взрывоопасных предметов.

Также работы по разминированию осуществляют специальные пиротехнические подразделения Министерства обороны Украины и Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины. Кроме того, на территории Луганской области проводят работы по гуманитарному разминированию неправительственные организации: «The HALO Trust», Датская группа разминирования DDG, Швейцарский фонд разминирования FSD, D.T.U., ООО «Демининг Солюшнс».