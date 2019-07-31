В Луганской области собран рекордный урожай озимой пшеницы

Аграрии Луганщины собрали рекордный урожай озимой пшеницы - при урожайности 37,8 ц/га сбор составляет 1 млн 13,7 тысяч тонн.

Следует отметить, что такого урожая на Луганщине не было в течение 29 лет: в 1990 году при урожайности 35,9 ц / га вал составил 1 млн 107,5 тыс. тонн, но этот показатель был достигнут вместе с территориями, которые сейчас временно оккупированы.

Всего на сегодня обмолочено 322,7 тыс. Га площадей ранних зерновых (99%), намолочено 1 млн 148 тыс. Тонн, урожайность составляет 35,6 ц / га.

В том числе:

озимой пшеницы обмолочено 268,1 тыс. га площадей (99%), намолочено 1 млн. 13,7 тыс. тонн, урожайность - 37,8 ц / га;

ярового ячменя - 35,9 тыс. га (100%), 85,7 тыс. тонн (23,9 ц / га);

озимого ячменя - 9,0 тыс. га (100%), 30,9 тыс. тонн (34,4 ц / га);

зернобобовых - 4,9 тыс. га (87%), 7,9 тыс. тонн (16,1 ц / га).

Кроме того, продолжается уборка озимого рапса, который обмолочено на площади 2,4 тыс. га (98% к прогнозу) при урожайности 28,9 ц / га и намолочено 6,9 тыс. тонн.