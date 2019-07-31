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Зеленский хочет легализовать азартные игры в Украине

Вчера, 12:42 citynews.net.ua | Напечатать

Во время выступление на украинско-турецком форуме в Стамбуле 8 августа Владимир Зеленский заявил о намерении возобновить работу казино в Украине.

«Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире».

Зеленский добавил, что в ближайшие 5 лет Украина много внимания будет уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора, развивать технологии 5G.

Также в планах президента провести большую приватизацию и продать эффективным инвесторам «сотни интересных объектов», создать нормальные правила работы на энергетических рынках и в бизнесе.


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