Виктория Гриб в Счастье стала народным депутатом почти без затрат

В Луганской области, выигравшая выборы в 105 одномандатном избирательном округе Виктория Гриб за полтора месяца не потратила на избирательную кампанию ни копейки.

По данным Центральной избирательной комиссии, опубликовавшей промежуточный финансовый отчет кандидатов в народные депутаты Украины, победитель выборов в Счастье Виктория Гриб не потратила ни копейки на свою предвыборную кампанию.

Согласно промежуточному отчету ЦВК, избирательный фонд кандидатки в нардепы состоял из 10 тысяч гривень собственных средств (не считая залога).

Также в отчете отсутствуют данные о тратах во время предвыборной кампании - на 10 июля (за 10 дней до выборов) итоговый остаток составлял все те же 10 тысяч гривень.

Возможно в окончательном финансовом отчете информация о тратах Виктории Гриб на кампанию появится

При этом в промежуточном отчете Дмитрия Медведчука, чей предвыборный фонд составил 150 тысяч (все собственные средства), расходы присутствуют. В равных частях на изготовление предвыборной символики и на проведение агитационных мероприятий.