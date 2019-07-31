Красный Крест отправил на Донбасс более 230 тонн гуманитарной помощи

Через КПВВ «Новотроицкое» в сторону временно оккупированных территории Донбасса проехали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, Через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированные территории Украины последовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей отправлены продуктовые наборы, лекарственные средства и строительные материалы. Всего оформлен гуманитарный груз весом 231,2 тонны.