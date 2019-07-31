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МИД Германии предостерег граждан от поездок в оккупированный Донбасс и Крым

Вчера, 10:21 citynews.net.ua | Напечатать

Гражданам Федеративной Республики Германии, которые планируют посетить Украину, следует воздержаться от поездок в неконтролируемые правительством районы Донбасса, а также на территорию аннексированного Крымского полуострова.

Как сообщает МИД Германии, гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые пока не контролируются правительством Украины, а также ряд подконтрольных украинской власти районов, но тех, которые находятся вдоль линии противостояния.

«Путешествие на Крымский полуостров не рекомендуется», — отметили в МИД Германии. Подчеркивается, что Крымский полуостров «продолжает оставаться частью Украины по международному праву, но пока подконтрольный России».

Чтобы посетить Крым, необходимо получить разрешение от компетентных органов Украины, который выдается только при определенных условиях, но не для туристических целей, проинформировали в немецком министерстве, добавляя, что въезд в Крым через территорию РФ является нарушением законодательства Украины. Консульская защита там также не может быть предоставлена.

В МИД Германии напомнили, что на востоке Украины с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт, часть территории контролируют сепаратистские силы. Зоны, которые не контролируются украинским правительством, подпадают под особый режим доступа в соответствии с законодательством Украины, и там консульскую защиту немецким гражданам также не предоставляют.

МИД Германии отмечает, что в зоне конфликта фиксировались нападения и похищения людей, в том числе иностранных журналистов и международных наблюдателей.


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