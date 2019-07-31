В Донецкой области задержали боевика из Луганска при получении паспорта Украины

В Донецкой области правоохранители задержали жителя Краматорска, который участвовал в террористической деятельности «ДНР» и «ЛНР».

В 2015 году краматорчанин вступил в ряды «ДНР». Был автоматчиком в бандформировании «Пятнашка» и «казачьем» батальоне «ЛНР». Собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Боевика задержали у его родственников на подконтрольной Украине территории. Он приехал в город, чтобы оформить украинский и заграничный паспорта.

Задержанному сообщили о подозрении в преступлении по ч.1 ст.258–3 Уголовного кодекса (содействие созданию или деятельности террористической организации). Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ему также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.