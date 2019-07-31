Журналистка-переселенка из Луганска Яна Осадчая нуждается в помощи

Журналистка «Восточного Варианта», переселенка из Луганска Яна Осадчая нуждается в помощи. Ей поставили диагноз «рак 2 стадии».

«Сомнений, похоже, у меня нет: поставили диагноз «рак», «онко». Ca colli uteri, II стадии. Диагноз подтвержден тремя врачами. Понятное дело, гистология будет, но чудо там вряд ли случится. На данный момент нужно комплексное обследование в клинике Спиженко По его результатам выберут лечение. Так что конкретики на эту тему мало», - пишет Яна в Фейсбук.

«Ситуация у меня понятная – я переселенец, за квартиру надо платить, дочь идет в пятый класс. Лечение такое дорогое сама и даже с самыми близкими не потяну. Мы еще как бы вообще не пришли в себя от шока и понадобится время, чтобы осознать – жизнь изменилась», - добавляет журналистка.

Яна Осадчая обращается за помощью ко всем небезразличным людям. Деньги на лечение Яны можно пересылать:

Карта МОНОБАНКА (Яна): 4441 1144 4149 8191

Карты Ощадбанка (Яна или ее мать) : 5167 8020 0336 0218 и 5161 4901 0444 10444

Карта Приватбанка (друг Яны если проблемы с отправкой на остальные): 5168 7422 2388 1107.

Во время захвата Луганска пророссийскими терроистами, Яну внесли в расстрельные списки - ее портрет висел перед захваченным боевиками СБУ. Что не мешало ей находится во время захвата зданий и сообщать обовсем с места событий.

После оккупации города Яна выехала в Старобельск, а оттуда после нескольких месяцев жизни рядом с оккупированными территориями - в Закарпатье. 3 года назад переехала работать в Киев.