7 апреля российские террористы пять раз нарушили режим прекращения огня

7 апреля российские боевики обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской и на границе с Донецкой областями позиции ВСУ были обстреляны три раза.

Вблизи поселка Новозвановка с направления оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку н.п. Луганское позиции ВСУ были обстреляны из автоматических гранатометов, а в районе Южного — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил из стрелкового оружия вблизи Водяное и Лебединское.