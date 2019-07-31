Луганские пауэрлифтеры завоевали 2 золотые медали установили рекорд Украины

Луганские пауэрлифтеры завоевали 2 золотые медали установили рекорд УкраиныВчера, 17:04
С 2 по 4 августа в городе Днепр прошел чемпионат Украины по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (УОРА).
Всего в соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов из 15 областей.
Луганскую область на всеукраинском первенстве представляли: мастер спорта Украины международного класса Олейник Наталья, мастер спорта Украины Дворцов Сергей, Кислов Алексей (II разряд) и Гряников Кирилл (II разряд).
Северодонецкие спортсмены завоевали два золота.
Наталья Олейник в весовой категории до 73 кг стала чемпионкой и установила рекорд Украины - 120 кг.
Еще одно золото завоевал Сергей Дворцов в весовой категории 72 кг с результатом 141 кг.
Тренируют спортсменов Андрей Ивженко и Станислав Рыбальченко.